Die Jury lobt diesen Roman als so "traditionell wie innovativ queer erzählt". Die "Einwanderergeschichte" reiße "mit ihrer Emotionalität und großen politischen Bedeutung von Anfang an mit. Der Roman blickt auf deutsche und europäische Verhältnisse, lässt die Worte zum Himmel fliegen, spart aber gleichzeitig die Demütigungen am Boden nicht aus. Dinçer Güçyeter fängt Geschichten mit einem Netz ein, das feiner gewebt ist als ein Schmetterlingskescher, kann schmerzliche Momente in komische verwandeln und hat uns mit 'Unser Deutschlandmärchen' einen mehrstimmigen Roman geschenkt, dessen poetischer Chor noch weiterklingen wird."