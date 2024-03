Preis der Leipziger Buchmesse

Diese Romane können gewinnen

56:49 Minuten Besucher gehen über eine Treppe mit dem Logo der Leipziger Buchmesse. © picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt

Plath, Jörg; Schumacher, Katrin;Markovic, Barbi;Machel, Inga; Vowinckel, Dana; Feuchtenberger, Anke · 10. März 2024, 22:03 Uhr

Fünf Bücher sind für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert: drei Romane, erstmals auch eine Graphic Novel und ein "Comic in Prosa". Wir stellen die Kandidaten vor.