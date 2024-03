Die Shortlist für einen Literaturpreis versammelt selten die besten Bücher des Jahres. Vielleicht ist das ohnehin eine unmögliche Aufgabe. Denn einerseits steht selbst hauptberuflichen Kritikerinnen und Kritiker eine begrenzte Lebenszeit zum Lesen zur Verfügung. Andererseits basiert ein Urteil immer auch auf individuellen Lektüreerfahrungen und -prägungen. Wenn die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse nun eine erratische Auswahl an Büchern für einen der prominentesten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum ins Rennen schickt, lässt sich daran vor allem ein Wandel beim Beurteilen von Literatur ablesen.

Graphic Novel über das Aufwachsen in der DDR

Die fünf Nominierten in der Kategorie Belletristik sind auf den ersten Blick kaum vergleichbar. Anke Feuchtenberger, eine der einflussreichsten Comic-Künstlerinnen Deutschlands, legt mit „Genossin Kuckuck“ eine autobiografische Graphic Novel und ihr Opus Magnum vor. In fantastisch-unheimlicher Bildsprache, die eine Comic-Generation geprägt hat, erzählt Feuchtenberger vom Aufwachsen in der DDR.

Aber was hat dieses Lebenswerk mit Inga Machels solidem, allerdings keinesfalls herausragendem Erstlingsroman „Auf den Gleisen“ gemeinsam? Ein umfangreich traumatisierter Icherzähler folgt darin einem Drogenabhängigen ins grell überzeichnete Elend. Das wirkt bereits neben dem zweiten Debütroman auf der Nominiertenliste, dem kunstvoll und mit zahlreichen religiösen Motiven gearbeiteten deutsch-jüdischen Familienroman „Gewässer im Ziplock“ von Dana Vowinckel, deplatziert.

Wo die Werbebudgets von großen und kleinen Verlagen immer weiter auseinanderklaffen, wo sich die mediale Aufmerksamkeit zunehmend auf wenige Titel der internationalen Riesenkonzerne konzentriert und eine Feuilletoneinordnung den auf Booktok mobilisierten Fangemeinden kaum etwas entgegensetzen kann, wollen Literaturjurys Entdeckungen machen. Die ohnehin meist wirkmächtig platzierten Spitzentitel der Verlage sollen nicht auch noch Nominierungen und Preise kassieren. Vielmehr wird Zuwendung auf das Kleine und Randständige gelenkt.

Es dominieren kleine, alltägliche Ästhetiken

Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse hat diese Strategie in den letzten Jahren auf die Spitze getrieben. Mittlerweile ist in der Kategorie Belletristik die (nach wie vor marktbeherrschende) episch angelegte Romanform ebenso verschwunden wie der (nach wie vor diskursherrschende) etablierte deutschsprachige Autor oder die etablierte deutschsprachige Autorin mittleren Alters. Stattdessen dominieren die Auswahl kleine, alltägliche Ästhetiken, die ohne großspurigen Werkgestus daherkommen.

So sammelt Barbie Marković in „Minihorror“ charmant-dichte Sentenzen über das migrantische und absurde Alltagsleben in Österreich. Wiederholte Male wird in den verspielten Geschichten das Sprachbild zur erzählten Realität, die Metapher wortwörtlich. Und Wolf Haas, für seine Sprachkunststücke und Krimis vielfach ausgezeichnet, schreibt – nebenbei und ohne viel Aufmerksamkeit für Formulierungen, wie er im Text wiederholt versichert – einen berührenden autobiografischen Essay über Herkunft, Leben und Sterben seiner Mutter.

Welche Orientierung bietet die Auswahl noch?

Manches auf dieser Nominiertenliste funkelt, anderes poliert man vergeblich. Die Jury zum Preis der Leipziger Buchmesse hat ihre Kriterien bis zur Unkenntlichkeit partikularisiert. Welche Orientierung kann so eine Auswahl noch bieten? Und welche Aufmerksamkeit sichert sie noch jenen Büchern, die am 21. März 2024 auf der Leipziger Buchmesse als Gewinnertitel in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung prämiert werden? Die Preisentscheidungen werden zwangsläufig genauso erratisch sein wie die Auswahl der Nominierten.

Weitere Nominierte

In der Kategorie Belletristik ist zudem Wolf Haas für sein Buch „Eigentum“ nominiert.