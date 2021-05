Kaum jemand hat die Pop- und Rockmusik so beeinflusst wie Bob Dylan. Der Songpoet hat ein überragendes Werk geschaffen und sich im Laufe einer sechs Jahrzehnte dauernden Karriere immer wieder neu erfunden. Nun wird er 80 Jahre alt. Mehr

Die Plattenfirma Motown war eine Hitfabrik, aber alles andere als bekannt für Musik mit politischem Bewusstsein. Dann kam vor 50 Jahren Marvin Gayes "What’s Going On" heraus und riss die heile Soul-Welt in Stücke.Mehr