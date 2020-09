Popchor In the air Der harte Kern hält zusammen

Im Hamburger Stadtpark lässt sich auch mit Abstand gut proben. (Anke Lipa)

Für Chöre ist dies ein schweres Jahr. Trotz Corona gelingt es vielen dennoch, zu proben. Der Popchor In the Air aus Hamburg trifft sich regelmäßig im Stadtpark. Gemeinsam überstehen sie Sängerinnen und Sänger die schwierige Zeit und halten zusammen.

Die Hamburger Volkshochschule im Stadtteil Winterhude ist die Heimat des gemischten Popchores In the Air. "Viele von den etwa 40 Mitgliedern kommen jedes Semester", sagt Chorleiterin Anna-Katharina Lubrich. Die Freude ist bei allen groß, dass der Hamburger Volkspark in Winterhude liegt. Hier treffen sie sich jetzt wieder in einem kleinen Amphitheater und proben gemeinsam mit viel Abstand.

Auch Sängerin Bettina Knoth ist dabei. Sie ist noch neu in dem Chor und genießt die harmonische Gemeinschaft. "Jeder kann so sein, wie er ist", sagt sie. In der Corona-Zeit habe sich gezeigt, dass der harte Kern des Chores gut zusammenhalte. Eigentlich gehörten viele zum harten Kern, der sei ziemlich groß. "Vielleicht gibt es auch nur einen weichen Rand", sagt sie und lacht.