Generationen von Kindern haben mit ihnen gespielt: Playmobilfiguren. Das Systemspielzeug ist so alt wie der VW-Golf und so wie er eine Antwort auf die Ölkrise 1973. Bis heute wurden nach Herstellerangaben rund 3,8 Milliarden Figuren gefertigt. Würden sie sich alle an den Händen halten, könnten sie fast vier Mal unsere Erde umarmen, heißt es auf der Website des Museum Speyer, das dem Spielzeughersteller aus Anlass seines 50. Geburtstags eine Ausstellung gewidmet hat