Geschichte des Brettspiels

Glück im Würfelbecher

28:46 Minuten Selbstvergessen am Spielbrett: Die Vorläufer des beliebten "Mensch ärgere dich nicht" reichen bis ins vierte Jahrhundert zurück. © picture alliance / dpa-tmn / Benjamin Nolte

Land, Ulrich · 17. Mai 2023, 19:30 Uhr

Brettspiele gehören zu den ältesten Kulturgütern überhaupt und trotzen bis heute erfolgreich der Konkurrenz durch Computer und Konsolen. Woran liegt das? Was hat das mit ihrer Geschichte zu tun? Und was können sie, was digitale Spiele nicht können?