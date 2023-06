Platz zum Austoben

Jugend braucht Freiraum

28:34 Minuten Junge Menschen treffen sich oft an öffentlichen Orten, wo sie laut und ausgelassen sein können. Aber was ist, wenn es immer weniger solcher Orte gibt? © imago images / Jürgen Held

Faber, Annegret · 29. Juni 2023, 19:30 Uhr

Junge Menschen wollen und sollen ihre freie Zeit selbst gestalten - fernab der Eltern. Oft treffen sie sich daher in Gruppen an öffentlichen Orten. Was wiederum nicht ohne Konflikte bleibt. Wie gesellschaftlich damit umgehen?