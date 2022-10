Langeweile, Stress, Apathie

Der Normalbürger arbeitete um das Jahr 1900 herum an sechs Tagen zehn Stunden, rechnen wir zwei Stunden Fußmarsch sowie achtstündigen Schlaf hinzu, blieben den Menschen damals nur fünf Stunden, in denen sie auf Kohleöfen kochen, in Waschzubern waschen und oft noch ihren Nutzgarten bestellen mussten.