In unserem wunderschönen Schlosspark sitzen Familien am Wasser, Kinder spielen. Hier begegnen sich Jung und Alt und Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, mit ihren ganz unterschiedlichen Geschichten, und schenken einander ein Lächeln. Wenn wir uns umblicken in unserer Stadt, uns diesen Moment Zeit nehmen und unser Leben kurz vor den Toren von Münster betrachten, stellen wir fest: Ach, geht es uns gut!

Im Alltag vergessen wir das natürlich. Die Erwartungshaltung: Höher, schneller, weiter – aber bitte sofort! Corona, Krieg, Inflation zeigt: Am Ende sind wir uns selbst am nächsten.

Fachliche Entscheidungen – zum Beispiel in der Mobilitätsplanung oder Bauaufsicht – werden immer häufiger infrage gestellt oder in Misskredit gebracht, etwa durch Gegengutachten. Medien leisten den entsprechenden Beitrag. Das bringt Ansätze für Stimmungsmache und gesellschaftliche Spaltung.

Wir benötigen in Coesfeld und in ganz Deutschland eine echte Debatten-, Rede- und Streitkultur! Und die müssen wir wieder lernen. Wir müssen Dinge öffentlich hinterfragen und auch die geliebten, wohlbehüteten und bewährten Schätze auf den Prüfstand stellen.

Wir haben jahrzehntelang Konflikte gescheut – in den Elternhäusern, in der Öffentlichkeit, auf der großen Bühne. Konflikte und Streit sehen viele als Niederlage, denn der schöne Schein bleibt nicht gewahrt. Wird gestritten, kann es nicht gut sein.

Um Dinge zu verändern, müssen wir uns zunächst selbst verändern. In den Familien, in den Verwaltungen und Behörden, in den Unternehmen, in der Politik. Lasst uns mutig sein. Lasst uns den Turbo zünden und unsere Demokratie stärken.