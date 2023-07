Neuer Tag, neuer Streit. Die Ampel hat die Chronik ihrer Uneinigkeiten um ein weiteres Kapitel ergänzt: das Ehegattensplitting. In den Medien war allgemeines Aufstöhnen zu vernehmen: Nicht schon wieder ein Konflikt in der Ampel! Erst das monatelange Ringen um das Heizungsgesetz, dann die Diskussionen um die Kindergrundsicherung, das Elterngeld und jetzt auch noch eine Steuerdebatte. Die Regierung ist knapp zwei Jahre im Amt, in der Zwischenbilanz scheint man sich einig zu sein: Die Ampel streitet zu viel.



In diesem Urteil kommt eine bestimmte Idee des Politischen zum Ausdruck. Im politischen Prozess sollte stets darauf abgezielt werden, einen Konsens zu bilden. Werden unterschiedliche Positionen vertreten, müsse man in einen besonnenen, rationalen Dialog treten. An dessen Ende – so die Vorstellung – stehe dann ein Ergebnis, das allen zugutekomme.