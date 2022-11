Philosoph Armen Avanessian

Armen Avanessian, 1973 geboren in Wien, ist Professor für Medientheorie an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Der Philosoph, politische Theoretiker und Literaturwissenschaftler lehrte an Kunstakademien und Universitäten u.a. in Nürnberg, Hamburg, Kopenhagen und Paris. Von 2017 bis 2021 leitete er die Reihe "Armen Avanessian and Enemies" an der Berliner Volksbühne.