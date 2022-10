Nazi-Kunst in der Pinakothek

Das Gemälde zeigt blonde, nackte Frauen als Nazi-Schönheitsideal. In der Tat präsentiere das Bild rassistische und nationalsozialistische Körpernormen, sagt Oliver Kase. Er ist Kurator und Sammlungsdirektor der Pinakothek der Moderne

Das Prinzip der Ausstellung sei, Kunstwerke aus unterschiedlichen Epochen mit verschiedenen Themen dialogisch gegenüberzustellen. Das Ziegler-Werk sei Teil eines Saales, der sich mit der Frage von Norm und Kritik in der Gesellschaft beschäftige.

Mir war sehr wichtig, in dieser nicht-chronologischen Ausstellung keinen Bogen um das Thema der Kunst im Nationalsozialismus zu machen.

Es gehe nicht darum, NS-Kunst zu etablieren oder auf einen Sockel zu heben. Das Bild verdeutliche, dass sich Künstler nicht immer nur „mit den hehren Idealen der Freiheit und Toleranz beschäftigt haben", sondern sich auch in den Dienst von terroristischen, nazistischen Systemen gestellt hätten.

In der Ausstellung werde gerade dieses Bild umfangreich kommentiert. Ein Link führe zu ausführlichen Texten, auch Podiumsdiskussionen und Vorträge zum Thema könne man sich anhören.

Gerade in Kunstmuseen könne man sich "sachlich und rational" mit der NS-Kunst auseinandersetzen, sagt Sammlungsleiter Oliver Kase.

Gerade in Kunstmuseen könne man sich "sachlich und rational" mit der NS-Kunst auseinandersetzen, sagt Sammlungsleiter Oliver Kase. © imago-images / HRSchulz

Auch Christian Fuhrmeister, Experte für geraubte Kunst, findet es wichtig, NS-Kunst zu zeigen. Die Kunstgeschichte als Disziplin habe in den vergangenen 200 Jahren vor allem auf ästhetische, und nicht auf ideologische, Aspekte geachtet, betont er. Sie sei meist darauf beschränkt gewesen, Kunstwerke in ihren Formen zu beschreiben – selten sei dies in einer kritischen Absicht geschehen.