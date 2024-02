Im ersten Teil gibt es das bekannte zweite Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow. Der Pianist Denis Kozhukhin ist dafür kurzfristig eingesprungen, da sein russischer Landsmann Nikolaj Lugansky aus familiären Gründen seinen Auftritt in der Philharmonie in Lüttich absagen musste.

Seine zweite Sinfonie schrieb Ernö Dohnányi, hierzulande besser als Ernst von Dohnányi bekannt, während des Zweiten Weltkrieges in Budapest und überarbeitete es noch einmal in seinem Exil in den USA.