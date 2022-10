Steigende Kosten in Pflegeheimen

„Also ich muss jetzt knapp 1600 Euro draufzahlen, insgesamt kostet es 4200 Euro, und da wird schon etwas bezuschusst, aber es ist eine brutale Summe.“ Tilo Porsch hat für seinen 77-jährigen Vater vor vier Jahren einen Platz in einer Pflegeeinrichtung gefunden. Dass die Betreuung dort etwas kosten muss, ist ihm klar. Doch die Summen, die inzwischen fällig werden, findet er völlig überzogen.

Die Pflegekassen übernehmen nur einen bestimmten Anteil der Kosten für die Versorgung und Betreuung in Pflegeheimen, den Rest müssen die Bewohner selbst zahlen. Oder ihre Kinder, wenn sie mehr als 100.000 Euro pro Jahr verdienen. Dabei gilt: Je länger jemand im Pflegeheim lebt, desto höher ist der Zuschuss der Pflegeversicherung. Im ersten Jahr liegt der Eigenanteil derzeit im Durchschnitt bei rund 2200 Euro. Ab dem dritten Jahr sind es etwa 1600 Euro.

In den Zahlen, die der Kassenverband vdek zusammenträgt, sind dabei noch nicht alle aktuellen Erhöhungen eingerechnet. Seit 1. September müssen Pflegeeinrichtungen ihr Personal nach Tarif bezahlen, wenn sie mit den Kassen abrechnen wollen. Das hat bei Heimen, die vorher weniger als den Tariflohn gezahlt haben, für einen Kostenschub gesorgt. Auch die gestiegenen Preise für Strom, Heizung und Lebensmittel treiben die Eigenanteile in die Höhe – diese Erfahrung hat die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen, kurz BIVA, gemacht.

Die Rechtsexpertin des Pflegeschutzbundes, Ulrike Kempchen, bekommt viele verzweifelte Schreiben auf den Tisch. „Wir stellen jetzt fest, es gab Einrichtungen, die haben in der ersten Jahreshälfte Erhöhung durchgeführt wegen eben Tariftreue und allgemeiner Verteuerung. Und die legen jetzt teilweise noch mal nach, wegen zusätzlich gestiegener Energiekosten. Was für die Leute natürlich gar nicht nachvollziehbar ist, wenn die zweimal im Jahr eine Erhöhung bekommen.“

Die Bundesregierung hat zwar in vielen Bereichen Maßnahmen ergriffen, um für die Bürger die höhere Teuerung auszugleichen. Aber für Pflegeheim-Bewohner sei noch nichts Greifbares in Sicht, sagt Ulrike Kempchen vom BIVA-Pflegeschutzbund. „Na ja, sagen wir mal so: Es mögen viele Überlegungen im Raum sein, aber uns ist momentan nicht bekannt, dass konkret etwas auf den Weg gebracht wurde.“