Energiepreise, Personalnotstand, Corona

Es diskutieren:

Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin, Mitglied im Sachverständigenrat Gesundheitswesen und in der Krankenhaus-Zukunftskommission

Henriette Neumeyer, Professorin und Studiengangsleiterin Master of Science Healthcare Management, Nordakademie gAG, Beraterin im Gesundheitswesen, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft

Christian Karagiannidis, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin, leitender Oberarzt an der Lungenklinik Köln-Merheim, Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und in der Krankenhaus- Zukunftskommission

Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, Honorarprofessorin an der Universität Bremen, Fachgebiet Pflegewissenschaft, Therapeutische Grundlage