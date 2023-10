Doch das ist eine Illusion, zumindest nach Ansicht von Peng . Auf diesen Missstand wollte das Kollektiv mit seinem fingierten Messestand, der durchaus echt wirkte, aufmerksam machen. „Gerade beobachten wir den Trend, dass große Unternehmen ungehindert wachsen und uns alle abhängig machen“, sagt Sophie Krause vom Peng-Kollektiv. „Sei es Elon Musk, Amazon oder Google und Co. Wir brauchen Wege, wie wir Macht auch in der Wirtschaft dezentralisieren können.“ Konkret gehe es um die Befürchtung, dass so etwas wie ein Spotify für Verlage entsteht.