Wenn Menschen von Pausen sprechen, meinen sie oft mehr als ein paar Minuten Auszeit. Sie träumen von einem Sommer auf der Alm, von einer Weltreise, von einer Auszeit, in der alles anders ist. Diese Bilder spiegeln eine Sehnsucht wider, danach was gerade fehlt: Stille oder Abstand.

Der Philosoph Ralf Konersmann spricht von einem „Weltenwechsel“, den eine Pause ermöglichen kann. Wer den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, empfindet Gartenarbeit als Befreiung. Nicht, weil sie unbedingt leichter ist – sondern weil es eine andere Aktivität ist.

Früher war die Muße ein Wert an sich. In der Antike galt sie als Voraussetzung für Denken und Erkenntnis. Später wurde sie zur Belohnung. Wer sich Ruhe gönnen wollte, musste sie sich verdienen.

Diese Vorstellung wirkt bis heute nach. In der Arbeitswelt hat die Pause ihren festen Platz weitgehend verloren. Wer Pause macht, unterbricht den Fluss – und fällt damit aus dem System. Dabei ist gerade diese Unterbrechung notwendig, um leistungsfähig zu bleiben. Kein Spitzensportler trainiert ohne Regeneration. Und: Kein Mensch funktioniert dauerhaft ohne Schlaf. Der Mensch braucht Phasen der Ruhe, damit Stoffwechsel, Nervensystem und Psyche stabil bleiben.

Dabei zeigt sich gerade in ihrer Abwesenheit, wie grundlegend sie ist. Die Techniker Krankenkasse dokumentierte 2021 in einer Stressstudie einen starken Anstieg stressbedingter Erkrankungen. Vor allem bei Menschen mit hoher Belastung – Alleinerziehende, Menschen im Homeoffice oder Haushalte mit Kindern. Die Folgen: Schlafstörungen, Erschöpfung, Rückenschmerzen.

In einer Studie der Ben-Gurion-Universität wurde untersucht, wie Richter über Bewährungsanträge entscheiden. Morgens, direkt nach einer Pause, lag die Zustimmungsrate bei 65 Prozent. Nach drei Stunden ohne Pause: null. Sobald eine Pause eingelegt wurde, sprang die Quote wieder nach oben. Die Pause verändert unser Urteil.

Auch in der Musik ist die Pause kein Störfaktor – sie gehört zur Komposition. Sie schafft Spannung, markiert Übergänge oder lenkt Aufmerksamkeit. John Cages Stück „4'33"“ besteht nur aus Stille. Doch wer zuhört, merkt: Auch das ist Klang. Und in klassischen Werken setzte Joseph Haydn Pausen gezielt ein, um das Publikum zu irritieren – und damit zu aktivieren. Die Unterbrechung ist Teil des Erlebens.

Schon Fünf Minuten genügen, um die größten Erschöpfungsspitzen zu glätten. Die Umweltpsychologen Rachel und Stephen Kaplan meinen: Das Gehirn regeneriert sich in Phasen niedrigen Reizniveaus besonders gut. Nicht durch Ablenkung, sondern durch Reduktion: keine To-do-Liste, kein ständiger Input. Nur Zeit, in der nichts passiert – außer dem, was sich innerlich sortiert.