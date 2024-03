Ich nahm ab, bewegte mich mehr und schneller. Je häufiger die Presse das Ocempic-Glück beschrieb, desto schwerer kam ich an den Stoff. Vor allem an die letztlich wöchentlich zu spritzende Dosis von 1 Milliliter. Der Begriff „Warteliste“ in der Apotheke gewann an Relevanz, ich versuchte das Verteilmuster zu entschlüsseln. Es schien keines zu geben. Als ob eine KI den Zufall, die planlose Nicht-Bevorzugung errechnen soll. Ich gewöhnte mir an, in jeder Apotheke der Stadt routiniert nachzufragen, ob ich es bekäme, wenn ich es brauchte? Ich erweiterte meinen Beschaffungshorizont um holländische Versandapotheken und fuhr einmal sehr früh morgens nach Basel und mit zwei nur in der Schweiz erhältliche „Dualdosen“ nachmittags wieder zurück.