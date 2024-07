Der Erste Weltkrieg forderte mehr Soldatenleben als je ein Krieg zuvor. Durch die neue industrialisierte Kriegsführung , den Einsatz von Giftgas und Flammenwerfern in den Schützengräben, kamen Soldaten nicht nur millionenfach ums Leben. Viele von ihnen kehrten körperlich versehrt und psychisch erkrankt in ihre Länder zurück. Die Folgen des Krieges für den Einzelnen wurden in der Gesellschaft sichtbar.