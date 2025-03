Trump-Kahlschlag

Trump-Kahlschlag

Open Technology Fund seht vor dem Aus

Der Open Technology Fund ist eine tragende Säule für Open-Source-Projekte. Jetzt steht er vor dem Aus, denn US-Präsident Trump hat die für Förderung zuständige US Agency for Global Media so weit beschnitten, dass sie nicht mehr handlungsfähig ist.