US-Südgrenze

Keine Asylverfahren, keine Menschenrechte

24:59 Minuten Weil die neue US-Regierung faktisch das Recht auf ein Asylverfahren abgeschafft hat, sind zehntausende Menschen auf der mexikanischen Seite der Grenze gestrandet. © AFP / Guillermo Arias

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Die US-Regierung hat das Recht auf Asylverfahren praktisch abgeschafft. An der Grenze zu Mexiko bleibt den Menschen nun vor allem der Weg durch Lücken in der Grenzanlage. Doch wer dort erwischt wird, kann in Militärbasen landen – zur Abschiebung.