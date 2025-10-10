Literaturnobelpreis

Krasznahorkai: Der Mann, der keinen Punkt am Ende des Satzes mag

29:40 Minuten Der ungarische Schriftsteller und Drehbuchautor László Krasznahorkai soll gesagt haben: Nur Gott darf Punkte setzen. Deshalb setzt er Kommata am Ende der Sätze. © Getty Images / Franco Origlia

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

László Krasznahorkai entwirft in seinen Romanen düstere Bedrohungsszenarien mit einsamen Sonderlingen. Für sein Werk erhält der in Berlin lebende ungarische Autor den Literaturnobelpreis 2025. Und das, obwohl er im strengen Sinne keine Sätze vollendet.