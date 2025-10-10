Literaturnobelpreis
Der ungarische Schriftsteller und Drehbuchautor László Krasznahorkai soll gesagt haben: Nur Gott darf Punkte setzen. Deshalb setzt er Kommata am Ende der Sätze. © Getty Images / Franco Origlia
Krasznahorkai: Der Mann, der keinen Punkt am Ende des Satzes mag
29:40 Minuten
László Krasznahorkai entwirft in seinen Romanen düstere Bedrohungsszenarien mit einsamen Sonderlingen. Für sein Werk erhält der in Berlin lebende ungarische Autor den Literaturnobelpreis 2025. Und das, obwohl er im strengen Sinne keine Sätze vollendet.