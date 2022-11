Notunterkünfte für Geflüchtete

Die Flüchtlingsunterkunft in der südhessischen Stadt Bensheim an der Bergstraße. Im Inneren des Zeltes stehen mit schwarzen Plastikfolien behängte Bauzäune. Sie trennen kleine Parzellen ab, in denen jeweils bis zu sechs Geflüchtete leben. Drei Doppelstockbetten, ein paar Spinde. Die Toiletten befinden sich außerhalb des Zeltes in Containern.