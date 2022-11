Unterbringung von Geflüchteten

Mit mehr Ukraine-Geflüchteten den Druck auf Deutschland zu steigern, sei ein Vorsatz der russischen Politik, so Veiel: "Da ist ein Plan dahinter." Um so wichtiger sei es deshalb, jetzt praktisch zu denken und die Infrastruktur vor Ort zu stärken. "Das kostet Geld. Aber wir brauchen das, um diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufzufangen."