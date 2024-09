Nobelpreisträger

Notizbücher von Autor Peter Handke digital zugänglich

Über Jahre hinweg hat Schriftsteller Peter Handke in seinen Notizbüchern festgehalten, was ihn bewegt. Bisher waren die Schriften nur in einer Auswahl gedruckt veröffentlicht. Nun werden die Notizen digitalisiert und können von allen gelesen werden.