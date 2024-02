Das klassische Problem von Physikern: Wie erkläre ich Laien meine Forschung? Stefan Hells Philosophie: „Einfache Fragen sind gute Fragen.“ Der Direktor des Max-Planck-Instituts für multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen kann seine Forschung wunderbar erklären, denn er liebt und lebt sie. Frei nach seinem Motto: „Man muss das finden, wofür man brennt.“

Hell brennt für die Mikroskopie und für die Frage, wie man die kleinsten Moleküle des Körpers nicht nur sichtbar machen kann, sondern, wie man ihnen bei der Zusammenarbeit zuschauen kann. Seine Forschung revolutionierte das Fach. Bis dahin galt das Potenzial von Lichtmikroskopen als ausgeschöpft. „Der Stand in jedem Lehrbuch war: Lichtmikroskopie, Grenze – zack.“ Nicht für Stefan Hell: „Ich habe überlegt, wie man diese Grenze knacken kann.“

Sein STED-Verfahren dient auch der Medizin: „Jede Krankheit spiegelt sich in einer Zelle wider. Und wenn ich verstehe, wie zum Beispiel Biomoleküle interagieren, welche Prozesse da ablaufen, dann habe ich ein besseres Gefühl, was man machen muss, um diese Prozesse der Krankheit zu unterbinden.“

Stefan Hell wurde 1962 in Rumänien geboren, seine Familie gehört der deutschsprachigen Minderheit im Banat an. Die Mutter ist Grundschullehrerin, der Vater Ingenieur, zu Hause wurde Deutsch gesprochen. Auch in der Schule wurde auf Deutsch unterrichtet, Rumänisch lernt Hell erst ab der 2. Klasse. Eine seiner Mitschülerinnen ist die spätere Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller.