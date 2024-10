Mit „Menschenwerk“ brach Han das gesellschaftliche Schweigen über das Massaker von Gwangju. Und auch mit ihrem Roman „Die Vegetarierin“ (2007) beging Han einen Tabubruch: Die Autorin erzählt darin die Geschichte einer Frau, die sich weigert, sich den gängigen Ernährungsnormen zu unterwerfen, was schlimme Folgen für sie hat. Vegetarismus gilt in Südkorea als subversiver Akt.

Hans Figuren sind oft Außenseiter, die nicht so recht in die Gesellschaft passen. Bisweilen enthalten ihre Geschichte surreale Elemente. Die titelgebende Protagonistin in „Die Vegetarierin“ beispielsweise hat zunehmend das Gefühl, sich in eine Pflanze zu verwandeln. „Griechischstunden“ (2011) handelt von einer Frau, die plötzlich ihre Stimme verliert.