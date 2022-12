Schauspielerin Nina Hoss

“Das unter einen Hut zu bringen – amerikanische Serien und die Theater-Repertoire-Landschaft – war nicht so einfach”, erklärt sie, eröffne aber bisweilen ganz neue Arbeitsbereiche. „Bei 'The Contractor' habe ich öfter ein Maschinengewehr in der Hand, als dass ich spreche. Aber ich bin ja Schauspielerin geworden, weil ich so neugierig bin und mir da keine Restriktionen vorlegen lassen möchte – und selber auch keine vorlegen will.”