Digitaler Overkill

Wie wir wieder frisch im Kopf werden

09:51 Minuten Wir werden nervös, wenn wir unser Handy nicht am Körper haben. Der Neurologe Martin Korte hat dazu ein Buch geschrieben © Imago / fStop Images / Malte Müller

Rabhansl, Christian · 13. Mai 2023, 11:24 Uhr

Wir werden nervös, sobald wir unser Smartphone oder Tablet nicht griffbereit haben. Was die digitale Reizüberflutung mit unserem Gehirn macht und was dagegen hilft, hat der Neurologe Martin Korte in seinem Buch "Frisch im Kopf" zusammengetragen.