Kommunikation

Kurz, schnell, knackig, so kommunizieren wir täglich. Wir scrollen durch Newsfeeds, in denen die Komplexität der Welt heruntergebrochen wird in verdauliche Häppchen. Bloß nichts zu nah an uns herankommen lassen! Wir werden immer nur getriggert, vertiefen uns kaum noch wirklich. Die Folge davon: Unser Aufmerksamkeitsmuskel schafft nur Kurzstrecken. Für ein gutes Gespräch ist jedoch genau das Gegenteil gefragt.

Im persönlichen Gespräch heißt Zuhören sich auf das Gegenüber zu konzentrieren, Blickkontakt, den anderen im wahrsten Sinne „zu sehen“, mit dem, was er mir gerade anvertraut. Guckt jemand nebenbei auf sein Smartphone, ist das nicht nur unhöflich, sondern eine Kränkung, bedeutet es doch: Du bist nicht so wichtig, anderes ist gerade spannender. Forscher der „University of Essex“ zeigten, dass schon die Präsenz eines Handys ausreicht, um sich in einem Gespräch weniger verbunden zu fühlen.

In seinem Roman „Momo“, in dem es um das Thema „Zeit“ geht, hat der Schriftsteller Michael Ende seiner Heldin eine besondere Gabe verliehen. „Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, war zuhören. (...) Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte - nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so gut zuhören, dass ratlose, unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden.“