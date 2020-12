Neue Weihnachtsbücher für Kinder Klassische Geschichten für unruhige Zeiten Kim Kindermann im Gespräch mit Frank Meyer

Vertraute Geschichten geben Halt: Viele Kinderbücher der Saison erinnern daran, worum es an Weihnachten eigentlich geht. (imago images / Cavan Images)

Das Christkind verletzt, Weihnachtswichtel im Streik, die Geschenke geklaut: In vielen Weihnachtsbüchern geht es dieses Jahr um die Sorge, ob das Fest überhaupt stattfinden kann. Statt aktueller Themen gibt es einige Klassiker wiederzuentdecken.

Jedes Jahr kommen zahlreiche Weihnachtsbilderbücher für Kinder heraus. In diesem Jahr sind es laut der Webseite Buchhandel.de, auf der lieferbare deutschsprachige Bücher gelistet sind, 621 Neuerscheinungen. Dabei gibt es zwei Auffälligkeiten.

Große Namen und Klassiker in neuem Glanz

Es sind vor allem Titel, die aus der Feder namhafter Autorinnen stammen, wie beispielsweise Juli Zeh, Kirsten Boje oder Silke Lambeck. Aber auch die Klassiker wie die Märchen von Hans Christian Andersen und die der Gebrüder Grimm, "Der Grinch" von Dr. Seuss genauso wie Charles Dickens mit seiner "Weihnachtsgeschichte".

Und anders als noch als im vergangenen Jahr, als viele der Neuerscheinungen politisch hochaktuell an die Themen Helfen und Zusammenhalt erinnerten, an die Annäherung zwischen Fremden, geht es dieses Jahr recht klassisch zu.

Hauptsache, das Fest ist gerettet

Da steht zum einen die Rettung des Festes im Vordergrund: Mal ist das Christkind verletzt und dann streiken die Weihnachtswichtel. Oder es geht ganz grundsolide um die Geburt Jesu, den Stern von Nazareth und die Heiligen Drei Könige.

Das wirkt fast so, als wolle man in diesen verwirrten Coronazeiten wieder Halt bieten, daran erinnern, worum es an Weihnachten geht. Und zugleich ein großes Plädoyer dafür abgeben, dass Weihnachten stattfinden muss – egal wie!

Die besprochenen Bücher:

Dr. Seuss, "Der Grinch oder die geklauten Geschenke", Deutsch von Nadja Budde, Kunstmann / München 2020, 16 Euro

Jan De Leeuw und Mattias De Leeuw, "Der kleine König folgt dem Stern", aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf, Gerstenberg / Hildesheim 2020, 40 Seiten, 13 Euro

Alison Mitchell und Catalina Echeverri, "Das Weihnachtsversprechen", Gütersloher Verlagshaus 2020, 36 Seiten, 12 Euro

Ursel Scheffler, "Ach, du dicker Weihnachtsmann", mit Illustrationen von Jutta Timm, Ullmann Medien / Potsdam 2020, 32 Seiten, 12,90 Euro

Noel Daniel (Hg.), "Die Märchen von Grimm & Andersen", 2 in 1. 40th Anniversary Edition, Taschen Verlag / Köln 2020, 512 Seiten, 20 Euro

Charles Dickens, "Eine Weihnachtsgeschichte und die Erzählung Ein Weihnachtsbaum", mit Illustrationen von Robert Ingpen, übersetzt von Gundula Müller-Wallraf, Knesebeck / München 2020, 192 Seiten, 25 Euro

Silke Lambeck, "Das Weihnachtsmannprojekt", mit Illustrationen von Barbara Jung, Gerstenberg / Hildesheim 2020, 208 Seiten, 14 Euro

Juli Zeh, Alle Jahre wieder, mit Illustrationen von Lena Hesse, Carlsen / Hamburg 2020, 76 Seiten, 12 Euro

Kirste Boie, "O du fröhliche Entführung", mit Illustrationen von Caroline Opheys, Oetinger / Hamburg 2020, 72 Seiten, 10 Euro