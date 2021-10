Die internationale Staatengemeinschaft sucht nach Wegen, Afghanistan zu unterstützen. Doch will sie die Hilfe von der Einhaltung der Menschenrechte in dem Land abhängig machen. Diese Strategie könnte scheitern, fürchtet Asienexperte Jost Pachaly. Mehr

Auch nach dem brutalen Vorgehen gegen die Massenproteste 2020 in Belarus ist Alexander Lukaschenko noch an der Macht. Eine Konferenz in Nürnberg will die Frage klären, wie er auf juristischem Weg entmachtet werden könnte.