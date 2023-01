Mythos Naturnähe

Der Spruch hat Patina angesetzt, doch er benennt ein bleibendes Dilemma: „Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß.“ So klang das in den Achtzigerjahren, als die Klima- noch eine Umweltschutzbewegung war und die gesamte Natur im Zentrum der Sehnsucht nach einem besseren Leben stand. Um diesen Satz aussprechen zu können, muss der Mensch bereits aus der Natur herausgefallen sein, ihr gegenüberstehen, entfremdet und entfernt von den ursprünglichen Kräften seines Daseins.

Nichtsdestotrotz steht die Sehnsucht nach einem ursprünglichen und darum naturnahen, auf seine basalen Ansprüche reduzierten Leben nach wie vor hoch im Kurs. So wurden der Philosoph Rousseau oder der Schriftsteller Thoreau zu Helden der Gegenwart, gerade in Deutschland. Vielleicht, weil hier, im Ursprungsland der politischen Romantik, Appelle auf besonders fruchtbaren Boden fallen, die mehr Handwerk und weniger Industrie fordern, mehr Askese und weniger Luxus.

Jean-Jacques Rousseau brachte im 18. Jahrhundert seine Vorstellungen vom „Glück des Naturmenschen“ zu Papier; dieses Glück sei "ebenso einfach wie sein Leben; es besteht aus Gesundheit, Freiheit, Besitz des Notwendigen“. Außerdem, so Rousseau, sei der natürliche Mensch „ein Ganzes für sich“, der „bürgerliche Mensch“ hingegen eine „gebrochene Einheit“. „O Mensch“, rief Rousseau, „halte an dem Platz aus, den dir die Natur in der Kette anweist, dann wird nichts dich aus demselben zu entfernen vermögen.“ Persönlich schien der Philosoph die Probe aufs Exempel machen zu wollen, als er für anderthalb Jahre in eine Einsiedelei bei Paris zog.