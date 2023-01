Posthumanismus und Ökologie

Klimakrise und Artensterben fordern die Politik enorm heraus. Aber auch jenseits dieser ökologischen Krisen hat der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen inzwischen einen so hohen Stellenwert erreicht, dass er den Bereich des Politischen auf die Natur ausdehnt, beobachtet der Philosoph und Schriftsteller Leander Scholz

"Wir sind nicht einsam im Weltall", sagt Scholz. "Es gibt zahllose andere Lebewesen auf diesem Planeten, und mit denen müssen wir irgendeine Art von Zusammenleben finden, das ihren Eigenwert berücksichtigt." In seinem Buch "Die Regierung der Natur" stellt Scholz die These auf, dass sich die Ökologie als neues Paradigma der Politik ab Mitte des 20. Jahrhunderts durchgesetzt hat. Politik lernt dabei von unserem Wissen über die Natur und übernimmt ökologische Prinzipien in ihr eigenes Handeln.