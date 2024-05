Mutterschaft reclaimed

Wie Mütter die Kunstszene verändern

30:11 Minuten Das Künstlerinnenkollektiv Maternal Fantasies bei der Performance „ABC – Ein Spiel ohne Scherz“ in den Uferhallen in Berlin Wedding am 2. Februar 2024. Das Kollektiv wurde 2018 gegründet und besteht aus 14 Kindern und ihren sieben Müttern. © MATERNAL FANTASIES / Óscar Barbosa

Hammesfahr, Tina · 29. Mai 2024, 19:30 Uhr

In kaum einer anderen Branche lassen sich Familie und Beruf so schlecht vereinbaren wie in Kunst und Kultur. 20 Jahre, heißt es, hinkt die Kunstszene hier hinterher. Eine neue Generation von Künstlerinnen möchte das ändern - nur wie ändert man das?