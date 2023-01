Houellebecq und der Islam

Jüngst behauptete er in einem Interview mit dem Herausgeber des rechten Magazins „Front Populaire“, dass es in naher Zukunft „Attacken und Schießereien gegen Moscheen und Cafés in Territorien unter islamischer Kontrolle geben wird“.

Diese antisemitische und rassistische Ideologie ohne jede Faktenbasis war zum Beispiel die Grundlage für den Terror des Anders Breivik in Norwegen oder des NSU in Deutschland.

Houellebecq spricht in diesem Zusammenhang in Codes, sehr gerne verschleiert und mit Emotionen aufgeladen. Er fabuliert von „Attacken auf Moscheen“ und stellt sie als Selbstverteidigung des zivilisierten Frankreichs dar. Wer sich verteidigt, trägt natürlich keine Schuld.

Im Roman entwirft er das Szenario, wie ein Islamist zum französischen Präsidenten gewählt wird, die Scharia einführt und damit die europäische Zivilisation beendet. In Deutschland wurde die Erzählung sogar mehrfach plagiiert und plötzlich traten in anderen Romanen zum Beispiel muslimische Bundeskanzlerinnen auf, die „unsere Freiheit“ bedrohen.

Wenn Houellebecq also in Interviews „umgekehrte Bataclans“ prophezeit, also Attacken auf Muslim*innen, ist das kein Nachdenken über die Gefahr, die vom Islamismus für alle ausgeht. Vielmehr bedient Houellebecq damit die Ressentiments seines Publikums. Dabei hören ihm ebenfalls Menschen zu, die seine Gewaltvisionen in die Tat umsetzen.