Massenpsychologie der Krise

Bricht in dieser Lage eine Krise aus, so kann das im Guten wie im Bösen gewaltige Wirkung entfalten. Der belgische Psychologe Mattias Desmet hat dies als Massenformierung beschrieben: Man nehme eine Gruppe von Menschen, die stark von Vereinzelung, Sinnarmut, Angst und latenter Aggression betroffen ist. Dieser Gruppe verkünde man nun, dass eine Bedrohung eingetreten sei, deren Überwindung entschiedenes gemeinschaftliches Handeln erfordere.

Sofort fühlen sich viele existenziell erleichtert und dankbar. Die Menschen werden „von einem gemeinsamen Narrativ ergriffen, das sie in einem heroischen Kampf gegen ein Objekt der Angst vereint“, erklärt Desmet. Waren sie zuvor vereinzelt, sind sie nun Teil eines Kollektivs mit klarem Ziel; ihre „frei flottierende Angst“ ist jetzt an ein Objekt gebunden, für oder gegen das man kämpfen kann.

So wurde bei Kriegsausbruch in der Ukraine genau wie vorher in Sachen „Corona“ umgehend ein großes Wir mobilisiert, das dann in einen regelrechten Solidaritätsrausch geraten konnte. Ständig wurde an eine angeblich gemeinsame Verantwortung für den „Kampf gegen das Virus“ appelliert und noch die absurdesten Maßnahmen wurden eifrig befolgt. Viele nahmen Ukraine-Flüchtlinge bei sich zu Hause auf und das gewaltige Spendenaufkommen konnte zeitweise kaum verteilt werden.