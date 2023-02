Marin Alsop beim Schwedischen Rundfunk-Sinfonieorchester

„Das könnte ein typisches Lennie-Programm sein, aber es fühlt sich genauso wie ein typisches Marin-Programm an.“ Marin Alsop stammt aus New York City. Sie war mehrfach die erste Frau in verschiedenen Positionen, als Chefdirigentin eines US-amerikanischen Sinfonieorchesters zum Beispiel. Seit vier Jahren verantwortet sie auch die künstlerischen Geschicke des ORF Radio-Symphonie-Orchesters Wien. Sie kuratiert mehrere Festivals und lehrt in verschiedenen Positionen, dabei ist sie in Wien auch die erste Frau im Fach Dirigieren an der Musikuniversität.