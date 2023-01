Zyklus mit Mendelssohns Sinfonien in Turin

Daniel Gatti will die Poesie der Sinfonien Mendelssohn Bartholdys hörbar machen - ebenso ihre repräsentative Glaubensgewissheit. Der Komponist war schließlich bestens mit der Musik Johann Sebastian Bachs vertraut und einige Jahre auch für die Kirchenmusik Preußens verantwortlich. In seiner Sinfonie-Kantate versucht Mendelssohn das „Unmögliche“ – die Verbindung von Choral, Operngesang, Kantatenstil und Sinfonik zu einer festen Einheit. In der Reformationssinfonie wiederum versöhnt er den alten Stil Palestrinas mit dem Lutherchoral, das gläubige Volkslied mit dem gelehrten Kontrapunkt. Mendelssohn hatte all das genau studiert, nicht zuletzt bei seiner Studienreise nach Italien, insbesondere in Rom.