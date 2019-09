Margaret Atwood: "Die Zeuginnen" Unterhaltungsliteratur mit thrillerhaften Zügen

Von Edelgard Abenstein

Mit "Die Zeuginnen" schreibt Margaret Atwood den Roman "Der Report der Magd" fort. (Berlin Verlag/Deutschlandradio)

Margaret Atwoods Bestseller "Der Report der Magd" endete mit einem Cliffhanger - und hat jetzt eine Fortsetzung bekommen. Vieles kommt einem in "Die Zeuginnen" bekannt vor, doch diesmal würzt Atwood mit schwarzem Humor und Thriller-Elementen.

Margaret Atwoods Erfolgsbuch "Der Report der Magd" aus dem Jahre 1985 hat eine Fortsetzung erhalten: "Die Zeuginnen". Und wie selten auf dem Buchmarkt wurde diese Fortsetzung von einem Harry-Potter-gleichen Rummel begleitet. Die Buchpremiere in London wurde live in viele Kinos weltweit übertragen, bevor das Werk selbst gestern nach einer riesigen Werbekampagne in vielen Ländern gleichzeitig herauskam.

In "Report der Magd" entwarf Atwood einen totalitären Zukunftsstaat namens Gilead, in dem Frauen den Männern als Gebärsklavinnen unterworfen sind. In dem fiktiven Land, das im Osten der USA angesiedelt ist, können nach einer Umweltkatastrophe nur noch wenige Frauen Kinder gebären. Umso wertvoller sind die Mägde, die den Machthabern zum Nachwuchs verhelfen. Der Roman endet mit einem offenen Schluss. Die Heldin, die Magd Desfred, wird von einem Auto abgeholt und weiß nicht, ob sie in ein Arbeitslager kommt oder vielleicht doch ins rettende Ausland.

Hoffnungsvoller und mit schwarzem Humor

"Die Zeuginnen" setzt 16 Jahre später ein. Es sind drei Stimmen, die die Geschichte erzählen: Die zur Gründungsgeneration von Gilead gehörende Tante Lydia, die junge Frauen einem brutalen Erziehungsprogramm unterzog und jetzt, schlau, gerissen, listig, die Fäden in der Hand hält. Die Tochter der Magd Desfred, Agnes, die der Mutter auf der Flucht aus Gilead weggenommen wurde, ist die zweite Erzählerin. Sie ist ein junges Mädchen, das sich der Zwangsheirat mit einem der alten Machthaber widersetzt. Und da ist die 16-jährige Daisy. Nach dem Tod ihrer vermeintlichen Eltern erfährt sie, dass sie als Baby aus Gilead nach Kanada verschleppt wurde. Jetzt kehrt sie als Agentin in ihr Heimatland zurück.

Alles in dieser Dystopie hat sich in der Wirklichkeit schon einmal ereignet, nichts ist reine Erfindung. In Nazi-Deutschland, in Chile während der Diktatur Pinochets, im Iran der Ajatollahs. Wiedererkennungsmoment: Deshalb war der Report der Magd so beklemmend, so klaustrophobisch, ein Opfer erzählt seine Geschichte. Aber auch beunruhigende Parallelen zur Gegenwart fallen auf, Schreckensherrschaft des "Islamischen Staates" im Irak oder in Syrien.

Anders als der Vorgänger: viel schwarzer Humor – Unterhaltungsliteratur mit thrillerhaften Zügen. Weniger beklemmend, weniger suggestiv, dafür hoffnungsvoller. Nicht von außen wird ein patriarchaler Terrorstaat zu Fall gebracht, besser ist es, wenn die Frauen selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen. Dass dabei die Männer durchweg Klischee bleiben, mag man verschmerzen.

Margaret Atwood, "Die Zeuginnen"

aus dem Englischen von Monika Baark

Berlin-Verlag, 2019, 576 Seiten, 25 Euro