Manu Delago und die Jenaer Philharmonie Hang trifft Klassik

Der Musiker Manu Delago mit seinem Hang (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Manu Delago gehört weltweit zu den besten Hang-Virtuosen und hat sich dabei auch als Komponist neuer Stücke für das stählerne Halbschaleninstrument einen Namen gemacht. Dazu gehören auch Kompositionen für sinfonische Besetzungen.

Das Hang wurde im Jahre 2000 in der Schweiz erfunden und wird inzwischen in verschiedenen Varianten hergestellt. Es besteht aus zwei miteinander verklebten stählernen Halbkugeln, auf deren oberen Halbschale Klangfelder eingearbeitet sind.

So produziert das Hang mit schwingenden Tönen nahezu sphärische, harfenähnliche Klänge, diverse Rhythmen und kann sehr dynamisch gespielt werden.

Das Hang - ein vielseitig einsetzbares Instrument

In seinem aktuellen Bandprojekt "Manu Delago Handmade", solistisch, im Duo und in anderen kammermusikalischen Besetzungen entlockt der 1984 in Innsbruck geborene Musiker dem Hang immer wieder neue Klänge und Spieltechniken.

Die Klangwelt des relativ neuen Instrumentes reizt Manu Delago aus. (Manu Delago / Daniel Shaked)

Dazu inspiriert ihn auch die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern wie Anoushka Shankar, Björk, Bugge Wesseltoft oder Georg Breinschmid.

Wichtig für Manu Delago sind auch seine Experimente mit elektronischen und - wie in Jena zu hören - sinfonischen Sounds sowie die Entwicklung recht eigenwilliger Songstrukturen.

Aufzeichnung vom 10. Dezember 2019 im Volksbad Jena

Manue Delago

Missing Link

Seventh Day

DefenseRising Between Trains

Wandering Around

Sun In The North

To The Summit

Coinicidence

BFG

Simon Is Psychling

Two Hands Full Of Sound

Bigger Than Home

Manu Delago Handmade:

Manu Delago: Hang und Schlagzeug

Isa Kurz: Violine, Klavier und Gesang

Pepe Auer: Holzblasinstrumente

Clemens Rofner: Kontrabass



Jenaer Philharmonie

Leitung: Tobias Deutschmann