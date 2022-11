Baritonistin Lucia Lucas

Coming-out auf dem Opernball

08:43 Minuten „Ich habe lange Zeit gebetet, dass ich einfach am nächsten Tag als Mädchen aufwachen kann", sagt die Baritonistin Lucia Lucas. © Josh New

Von Marie-Dominique Wetzel · 26.11.2022

Lucia Lucas probt gerade an der New Yorker Met den Polizeioffizier Grech in der Oper "Fedora" - eine Männerrolle. Denn auch nach ihrer Geschlechtsangleichung ist der Baritonistin ihre frühere Stimme geblieben. Wie komplex darf ein Operncharakter sein?