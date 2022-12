Ihre Eltern nehmen sie wieder zu Hause auf, um sie besser unterstützen zu können. "Ich bin meinen Eltern so dankbar", sagt sie. Sie besucht Internisten, Kardiologen, Pulmologen und schließlich auch eine Long-Covid-Ambulanz in Frankfurt am Main. Die Ärzte sind sich einig: Henrike leidet unter Long Covid.

Ihre Kräfte kehren nur langsam zurück. An einem Nachmittag läuft sie in der Nähe ihres Elternhauses an einem Feld entlang. "Ich dachte, ich laufe einfach so weit, bis ich nicht mehr kann. Ich bin gelaufen, gelaufen und gelaufen. Ich bin einfach unter dem Sternenhimmel gelaufen und fand es so schön", freut sie sich.