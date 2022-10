Post-Covid-Behandlung

In ihrer Stellungnahme zu Long Covid und Post Covid fordert die Bundesärztekammer (BÄK) , dass es einer besseren Versorgung der Betroffenen bedarf. Angesichts der hohen Zahl von Post-Covid-Patienten sollten "geeignete regionale Versorgungskapazitäten aufgebaut werden", so die Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats der BÄK.

Die gesundheitlichen Einschränkungen seien hier ganz unterschiedlich, weil eben viele Organe ganz unterschiedlich schwer von dem Virus betroffen sein könnten, so der Mediziner. Für viele der schwer Betroffenen gebe es noch keine Versorgungsstrukturen. "Und es gibt für viele noch keine kausale Therapie, also wir wissen nicht, wie wir die Patienten am besten behandeln", betont Hallek.

Mut mache, dass auch schwere Lungen- und Herzerkrankungen bei Long-Covid-Patienten in vielen Fällen heilbar seien. Hier lohne es, differenzierte und abgestimmte Therapien durchzuführen. Hallek warnt, dass das Angebot zur Vermittlung dieses Wissens in der Medizin und dass Angebote für Behandlungen noch zu klein sei: "Es gibt Spezialeinrichtungen an verschiedenen Universitätskliniken, sogenannte Spezialambulanzen, und an diesen Beispielen sollte man deutschlandweit regional vernetzte Strukturen aufbauen." Wichtig sei hier die Einbindung der Hausärzte.