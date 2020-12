Literaturtipps zu Weihnachten Bücher für den Gabentisch Moderation: Katrin Heise

Und was legen Sie Ihren Liebsten unter den Baum? Verraten Sie es uns! (imago/agefotostock/Fotosearch/LBRF/Vicheslav)

Weihnachten naht, in diesem Corona-Jahr ein Fest unter besonderen Vorzeichen. Dennoch gehören für viele sorgsam ausgesuchte Geschenke dazu. Auch und gerade Bücher! Wir geben Lesetipps und freuen uns auf die Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer!

Was für ein Jahr! Corona hat uns in vielen Bereichen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch Weihnachten wird anders verlaufen als die Feste in den Jahren zuvor. Wir lassen es uns dennoch nicht nehmen, unseren literarischen Gabentisch zu bestücken.

"Bücher können Sie sich zu Weihnachten schenken"

"Bücher sind wie Lebensmittel", sagt Christiane Fritsch-Weith, Inhaberin des Buchladens am Bayerischen Platz in Berlin. Eine literarische Institution im Schöneberger Kiez: 2019 wurde der Buchladen 100 Jahre alt, in diesem Jahr erhielt er zum dritten Mal in Folge den Deutschen Buchhandelspreis.

Wie in jedem Jahr hat die engagierte Buchhändlerin eine umfangreiche Liste mit Weihnachtsempfehlungen zusammengestellt – für Lesebegeisterte jeden Alters. Frei nach dem Motto: "Bücher können Sie sich zu Weihnachten schenken".

Tipps für jedes Alter

Eine kleine Auswahl: Charles Lewinsky: "Der Halbbart". "Sebi findet den Halbbart, der ihm erzählen kann, was die Menschen im Guten wie im Bösen auszeichnet. Einer der besten Romane des Jahres 2020!"



Ein Thriller? Wolf Harlander: "42 Grad": "Klima und Ressourcen werden erkämpft – rasant spannend."

Ein Buch für Kinder? Kathrin Schrocke: "Immer kommt das Leben dazwischen": "Karl ist Hauptperson; die Oma will in die Hippie-WG, sein Schwarm Irina schleppt eine Katzenfrau an, und ein Familiengeheimnis wird gelüftet! Für alle ab 12."

Empfehlungen unserer Lesart-Kollegin

"Es war ein Jahr von mit unglaublich tollen Büchern von Schriftstellerinnen", sagt Wiebke Porombka, Literaturredakteurin bei Deutschlandfunk Kultur, unter anderem für die Sendung "Lesart".

Zum Beispiel Olivia Wenzels "1000 Serpentinen Angst": "Die Mutter Punk, der Vater aus Angola; die DDR, in der sie aufgewachsen ist, gibt es nicht mehr. Die Ich-Erzählerin kennt es, dass Leute sie für ´anders als die anderen` halten."

Oder Christine Wunnickes "Die Dame mit der bemalten Hand": "Ein ganz, ganz tolles Buch! Es gibt wenige Bücher, bei denen ich laut beim Lesen lache."

Eine Hommage an die Augsburger Puppenkiste

Ein Muss für Wiebke Porombka ist aber auch aber Thomas Hettches neuer Roman "Herzfaden": "Es ist deswegen ein tolles Buch, weil es als Jugendbuch funktioniert und als Erwachsenenbuch. Man kann es als Schmöker lesen und als philosophisches Buch." Wer die Augsburger Puppenkiste kenne und liebe, müsse es einfach lesen.

Oder auch Clemens Setz` "Die Bienen und das Unsichtbare": "Ein großartiges universelles Sprachbuch, das von dem unbedingten Wunsch erzählt, verstanden zu werden."

Als Liebhaberin von Gedichten hat sie folgenden Tipp: "Für alle, die meinen, Lyrik sei nichts für sie: Marcel Beyer. Unbedingt!"

(sus)

Mehr Geschenkanregungen gefällig? Kein Problem!

Die Buchhändlerin Christiane Fritsch-Weith und Wiebe Porombka aus der "Lesart" sind heute zu Gast bei Katrin Heise – live von 9 Uhr 05 bis 11 Uhr. Hörerinnen und Hörer können sich beteiligen unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 sowie per E-Mail unter gespraech@deutschlandfunkkultur.de.

