Veranstaltung „LiteraTürk“ in Berlin

Feministisch schreiben auf Türkisch – in Deutschland

04:38 Minuten Der Umzug aus der Türkei nach Deutschland bedeutete für einige Frauen die Eröffnung der Perspektive als Schriftstellerin. Doch ihre Literatur wird hierzulande wenig wahrgenommen. © imago / Ikon Images / Alice Mollon

Von Jaya Mirani · 07. November 2022, 10:46 Uhr

Sie sind in der Türkei aufgewachsen und leben und schreiben in Deutschland: Diese Frauen will das Literarische Colloquium Berlin sichtbar machen. Unter dem Motto „rebellisch – weiblich – türkisch“ ging es um Klischees, Sexismus und Freiheit.