Autorin Emine Sevgi Özdamar

1965: Mit 18 Jahren kommt Emine Sevgi Özdamar als "Gastarbeiterin" aus der Türkei nach Deutschland und arbeitet in einer Fabrik - weniger des Geldes wegen, als um befreit und unbehelligt leben zu können. "Ich war keine gute Arbeiterin. Ich hatte keine Ahnung, wie man arbeitet", sagt sie.

Nach nicht allzu langer Zeit geht sie zurück in die Türkei und dort auf eine Schauspielschule. Die Welt des Theaters fasziniert sie: "Alles roch nach diesen Klebemitteln, und Frau wird Mann und Mann wird Frau und man wird ein Drache - es ist phantastisch!"

Das Bohème-Leben in Istanbul wird durch den Militärputsch 1971 und die darauf folgende Diktatur jäh gestoppt. "Damals hatte das Wort eine große Wirkung. Die Menschen saßen manchmal die Hälfte ihres Lebens im Gefängnis nur wegen ihren Wörtern."

Auf einmal muss man aufpassen, was man sagt, und was man liest: "Du musstest die Wörter unter deiner Zunge verstecken oder wegschmeißen. Du fingst an, ein anderer Mensch zu werden, und dann merkst du, dass die Wörter wirklich krank werden."