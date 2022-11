Straßenblockaden der "Letzten Generation"

Mit Anschlägen auf Kunstwerke und Straßenblockaden wollen die Aktivisten der Klimabewegung "Aufstand der letzten Generation" auf die Erderwärmung aufmerksam machen. In Berlin hat sich durch so eine Aktion nun ein Rettungseinsatz verzögert. Ein Spezialfahrzeug kam offenbar aufgrund einer von Klimaschützern blockierten Stadtautobahn erst verspätet zu einer Unfallstelle, wo eine Radfahrerin unter einem Betonmischer geborgen werden musste. Jetzt steht die "Letzte Generation" massiv in der Kritik.