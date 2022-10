Klimaprotest im Naturkundemuseum

Immer mehr Kunstwerke in Museen werden derzeit mit Lebensmitteln besudelt - von Klimaaktivisten, die sich anschließend an die Wände kleben. Nach dem Museum Barberini in Potsdam war am Sonntag auch die Alte Nationalgalerie in Berlin von einem solchen Anschlag auf ein Kunstwerk betroffen. Am gleichen Tag klebten sich im Museum für Naturkunde in Berlin zwei Aktivistinnen der "Letzten Generation" an den Halterungen eines Dinosaurierskeletts fest.